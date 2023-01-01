WebCatalog
OverTheWire

OverTheWire

overthewire.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OverTheWire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكن أن تساعدك ألعاب الحرب التي يقدمها مجتمع OverTheWire على تعلم وممارسة مفاهيم الأمان في شكل ألعاب مليئة بالمرح.

الموقع الإلكتروني: overthewire.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OverTheWire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

TryHackMe

TryHackMe

tryhackme.com

CyberSecLabs

CyberSecLabs

cyberseclabs.co.uk

Memrise

Memrise

memrise.com

Busuu

Busuu

busuu.com

Games to Learn English

Games to Learn English

gamestolearnenglish.com

Georgia Test Prep

Georgia Test Prep

app.georgiatestprep.com

Musicca

Musicca

musicca.com

Free4Talk

Free4Talk

free4talk.com

Remind

Remind

remind.com

codedamn

codedamn

codedamn.com

EWA

EWA

appewa.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية