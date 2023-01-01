يمكن أن تساعدك ألعاب الحرب التي يقدمها مجتمع OverTheWire على تعلم وممارسة مفاهيم الأمان في شكل ألعاب مليئة بالمرح.

الموقع الإلكتروني: overthewire.org

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