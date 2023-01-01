مجموعة من أدوات نظرية الموسيقى التفاعلية عبر الإنترنت ومراجع البيانو للملاحظات والمفاتيح والأوتار والمقاييس. طريقة ممتعة لتعلم المفاهيم الموسيقية والاحتفاظ بها.

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