كلمة بكلمة، يساعدك تطبيق Drops على تعلم مفردات جديدة من خلال ألعاب ممتعة وسريعة الوتيرة مع صور بسيطة للتذكر في 5 دقائق فقط يوميًا.

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