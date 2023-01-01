Spacelift هي منصة الإدارة الأكثر مرونة للبنية التحتية كرمز والتي تعمل مع Terraform وCloudFormation وPulumi وKubernetes وAnsible. قم بتخصيص سير العمل الخاص بك، وأتمتة المهام اليدوية، وتحسين أمان البنية التحتية الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: spacelift.io

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