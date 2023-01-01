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Tave

Tave

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الموقع الإلكتروني: tave.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tave على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد Táve المصورين على تنظيم سير العمل بالكامل وتحسينه وأتمتته في النهاية. تخلص من العمل المزدحم ووفر الساعات التي قضيتها سابقًا في المهام اليدوية المتكررة.

الموقع الإلكتروني: tave.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tave. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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