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WebCatalog

Speck

Speck

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: speck.bot

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Speck على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Speck is an AI assistant that helps knowledge workers automate their repetitive web workflows. Our customers use us to save hours on data entry, CRM updates, and LinkedIn outreach. Since our launch 3 weeks ago, we've published Speck on the Chrome Web Store and acquired 17 paying users. Lucas helped build Sweep, an AI junior developer. Raghav won 7 hackathons with LLM agents. ‎

الموقع الإلكتروني: speck.bot

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Speck. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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