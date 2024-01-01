PayRequest

PayRequest

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: payrequest.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PayRequest على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PayRequest عبارة عن منصة للفوترة والاشتراكات بدون رمز لشركات SaaS والشركات الصغيرة والمتوسطة. يتكامل PayRequest مع بوابات الدفع مثل Stripe وMollie وPayPal والمزيد، لتقديم حلول الدفع مثل روابط الدفع وصفحات الدفع والاشتراكات وصفحات التبرع والمزيد. أرسل طلبات الدفع الخاصة بك عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو واجهة برمجة التطبيقات أو رمز الاستجابة السريعة أو أي تطبيق Zapier.
الفئات:
Business
برامج إدارة الاشتراكات
برنامج فواتير الاشتراك

الموقع الإلكتروني: payrequest.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PayRequest. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Patreon

Patreon

patreon.com

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Authorize.net

Authorize.net

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