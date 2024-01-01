يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PayRequest على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

PayRequest عبارة عن منصة للفوترة والاشتراكات بدون رمز لشركات SaaS والشركات الصغيرة والمتوسطة. يتكامل PayRequest مع بوابات الدفع مثل Stripe وMollie وPayPal والمزيد، لتقديم حلول الدفع مثل روابط الدفع وصفحات الدفع والاشتراكات وصفحات التبرع والمزيد. أرسل طلبات الدفع الخاصة بك عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو واجهة برمجة التطبيقات أو رمز الاستجابة السريعة أو أي تطبيق Zapier.

الموقع الإلكتروني: payrequest.io

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