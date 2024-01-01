قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تجعل Paythen تقديم خطط دفع واشتراكات سهلة وغير ذلك الكثير أمرًا سهلاً، بينما تقلل عمليات التشغيل الآلي المضمنة من انشغال العمل بالنسبة لك. لا حاجة إلى كود أو معرفة فنية. ما عليك سوى توصيل حساب Stripe الخاص بك والبدء في أقل من دقيقة.

الموقع الإلكتروني: paythen.co

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