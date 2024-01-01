برامج إدارة الاشتراكات - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يساعد برنامج إدارة الاشتراك الشركات في تتبع جميع الأنشطة المتعلقة ببيع المنتجات القائمة على الاشتراك. في حين أن البرمجيات كخدمة (SaaS) تظل نموذج الاشتراك الأكثر انتشارًا، فإن عددًا متزايدًا من الشركات تقدم منتجات رقمية وحتى مادية من خلال نماذج الاشتراك. هذا البرنامج متعدد الاستخدامات، ويستفيد منه مختلف الأقسام في الأعمال التجارية القائمة على الاشتراك، ولا سيما المبيعات والتسويق والمحاسبة. تتوفر المنتجات في هذه الفئة إما كمجموعات برامج أو حلول مستقلة. تجمع الأجنحة بين وظائف متعددة، مثل فوترة الاشتراك وبرامج إدارة الإيرادات، في حزمة واحدة. وفي المقابل، يوفر البرنامج المستقل ميزات شاملة لإدارة الاشتراكات ضمن نظام واحد متكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتكامل برنامج إدارة الاشتراك مع أنظمة أخرى مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج المحاسبة.