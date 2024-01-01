يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Circuly عبارة عن خدمة SaaS B2B ذات اقتصاد دائري لمواقع الويب التي تجعل تأجير المنتجات المادية أمرًا سهلاً ومربحًا مثل بيعها. تقدم شركة Circuly كل ما تحتاجه الشركات لإطلاق نموذج الاشتراك/المنتج كخدمة الخاص بها وتوسيع نطاقه بنجاح.

الموقع الإلكتروني: circuly.io

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