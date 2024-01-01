circuly

circuly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: circuly.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من circuly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Circuly عبارة عن خدمة SaaS B2B ذات اقتصاد دائري لمواقع الويب التي تجعل تأجير المنتجات المادية أمرًا سهلاً ومربحًا مثل بيعها. تقدم شركة Circuly كل ما تحتاجه الشركات لإطلاق نموذج الاشتراك/المنتج كخدمة الخاص بها وتوسيع نطاقه بنجاح.
الفئات:
Business
برامج إدارة الاشتراكات

الموقع الإلكتروني: circuly.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ circuly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Younium

Younium

younium.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Paddle

Paddle

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Spocket

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Harvestr

Harvestr

harvestr.io

Stageset

Stageset

stageset.io

RedCircle

RedCircle

redcircle.com

Coho AI

Coho AI

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