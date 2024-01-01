Freemius

Freemius

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: freemius.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Freemius على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Freemius هو المعيار الجديد في بيع البرامج المتميزة والمجانية والمكونات الإضافية والموضوعات والقوالب وSaaS.
الفئات:
Business
برامج إدارة الاشتراكات

الموقع الإلكتروني: freemius.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Freemius. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

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Younium

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Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Paddle

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