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تدير منصة إدارة الاشتراكات ومعالجة بطاقات الائتمان في Nummuspay جميع أجزاء دورة حياة الإيرادات لشركات الاشتراك والإيرادات المتكررة.

الموقع الإلكتروني: nummuspay.com

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