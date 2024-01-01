Ordergroove

Ordergroove

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ordergroove.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ordergroove على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد منصة الاشتراك الخاصة بـ Ordergroove العلامات التجارية المبتكرة وتجار التجزئة على بناء علاقات مستمرة ومربحة للغاية مع عملائهم من خلال تحويل عمليات الشراء لمرة واحدة إلى معاملات متكررة. تعتمد العلامات التجارية سريعة النمو مثل Dollar Shave Club، وThe Honest Company، وOLLY على منصة الاشتراك المرنة الخاصة بـ Ordergroove، والذكاء الاصطناعي، وخبرة المستهلك التي لا مثيل لها لإنشاء علاقات الإيرادات المتكررة ودفعها. Ordergroove لا يعتمد على النظام الأساسي ويتكامل بسلاسة مع جميع منصات التجارة الإلكترونية الرائدة، بما في ذلك Shopify وShopify Plus وBigCommerce وSalesforce Commerce Cloud وMagento.
الفئات:
Business
برامج إدارة الاشتراكات

الموقع الإلكتروني: ordergroove.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ordergroove. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Younium

Younium

younium.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Paddle

Paddle

paddle.com

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