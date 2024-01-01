تساعد منصة الاشتراك الخاصة بـ Ordergroove العلامات التجارية المبتكرة وتجار التجزئة على بناء علاقات مستمرة ومربحة للغاية مع عملائهم من خلال تحويل عمليات الشراء لمرة واحدة إلى معاملات متكررة. تعتمد العلامات التجارية سريعة النمو مثل Dollar Shave Club، وThe Honest Company، وOLLY على منصة الاشتراك المرنة الخاصة بـ Ordergroove، والذكاء الاصطناعي، وخبرة المستهلك التي لا مثيل لها لإنشاء علاقات الإيرادات المتكررة ودفعها. Ordergroove لا يعتمد على النظام الأساسي ويتكامل بسلاسة مع جميع منصات التجارة الإلكترونية الرائدة، بما في ذلك Shopify وShopify Plus وBigCommerce وSalesforce Commerce Cloud وMagento.

الموقع الإلكتروني: ordergroove.com

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