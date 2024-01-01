TrueRev

TrueRev

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الموقع الإلكتروني: truerev.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TrueRev على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TrueRev هي منصة الفوترة والإيرادات القابلة للتكيف بالكامل لشركات SaaS الحديثة. تم إنشاء TrueRev بالتعاون مع شركات SaaS الرائدة في العالم والقادة الماليين، وهو يساعد الشركات على إدارة إيرادات الاشتراك وتتبعها وتعظيمها. تم دمج TrueRev بسلاسة في الأنظمة المالية مثل QuickBooks، ويعمل على تبسيط وأتمتة إدارة الفواتير والإيرادات (بما في ذلك التعرف على الإيرادات والإيرادات المؤجلة) مما يضمن دقة البيانات بنسبة 100% مع إنشاء مقاييس SaaS التي تحتاجها لإدارة أعمالك تلقائيًا. يقوم TrueRev بإزالة جداول البيانات وحفظ الموارد وتقليل الأخطاء. TrueRev هي الطريقة الأسهل والأرخص لإدارة فواتير الاشتراك والإيرادات.
الفئات:
Business
برامج إدارة الاشتراكات
برنامج فواتير الاشتراك
برامج تحليلات الاشتراك ج
برنامج إدارة إيرادات الاشتراكات

الموقع الإلكتروني: truerev.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TrueRev. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Pabbly

Pabbly

pabbly.com

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Zoho Billing

zoho.com

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Sage Accounting

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BluLogix

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ChargeOver

chargeover.com

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