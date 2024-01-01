برنامج إدارة إيرادات الاشتراكات - التطبيقات الأكثر شعبية
تستخدم الشركات برامج إدارة إيرادات الاشتراك لمراقبة مبيعات المنتجات والخدمات القائمة على الاشتراك، مثل SaaS. يساعد هذا البرنامج في تحديد خطط الاشتراك الأكثر ربحية والعوامل التي تؤثر على الاحتفاظ بالعملاء وتوقفهم عن العمل. تستخدم فرق المبيعات هذه الحلول بشكل استباقي للتخفيف من المشكلات التي قد تؤدي إلى إلغاء الاشتراك. يستفيد مديرو المبيعات من هذا البرنامج لتتبع أداء المبيعات وجذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المحاسبون والمراقبون بيانات إيرادات الاشتراك لتقييم الوضع المالي للشركة. يمكن تقديم برنامج إدارة إيرادات الاشتراك كمنتج مستقل أو كجزء من مجموعة إدارة الاشتراكات الأوسع. عند بيعه بشكل منفصل، يجب أن يتكامل مع برنامج إدارة الاشتراكات وتحليلات الاشتراكات.
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Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Zoho Billing
zoho.com
برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.
GoCardless
gocardless.com
لوحة تحكم GoCardless هي المكان الذي يمكنك من خلاله إدارة العملاء وإعداد الخطط وتلقي مدفوعات الخصم المباشر.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee هو برنامج فوترة الاشتراك الرائد الذي يعمل على تشغيل الفواتير المتكررة الشاملة وإدارة الاشتراكات والفواتير التلقائية لأكثر من 2000 شركة SaaS.
Adapty
adapty.io
خدمة الكل في واحد للاشتراكات داخل التطبيق. قم بتطوير التطبيقات وتحسينها وتنميتها باستخدام دعم iOS وAndroid وReact Native وFlutter وUnity والويب.
Sage Intacct
intacct.com
يمكنك زيادة عائد الاستثمار وتحويل مؤسستك مع المزود الأول والمفضل الوحيد لـ AICPA لبرامج المحاسبة والإدارة المالية للشركات من أي حجم.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
PayKickstart
paykickstart.com
نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.
Younium
younium.com
Younium عبارة عن منصة شاملة لإدارة أعمال الاشتراك القابلة للتطوير. ويشمل إدارة الاشتراك، وفواتير الاشتراك، والمدفوعات، والبيانات المالية، ولوحات معلومات الاشتراك لشركات B2B.
Paddle
paddle.com
مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.
Recurly
recurly.com
يوفر Recurly إدارة فواتير الاشتراك على مستوى المؤسسات لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم.
RevenueCat
revenuecat.com
الاشتراكات داخل التطبيق أصبحت سهلة. يسهّل RevenueCat تنفيذ الاشتراكات داخل التطبيق وإدارتها، وتحليل بيانات العملاء، وزيادة الإيرادات المتكررة على أنظمة iOS، وAndroid، والويب.
Regpack
regpack.com
تسجيل وشحن وإدارة عملائك. Regpack هو حل تأهيلي يسمح للمؤسسات بالتسجيل وتحصيل رسوم مقابل خدماتها عبر الإنترنت.
Qonversion
qonversion.io
منصة بيانات الاشتراك لشركات الهاتف المحمول أولاً. البنية التحتية للاشتراك عبر الأنظمة الأساسية، واختبار أ/ب، وتحليلات الإيرادات، وأتمتة المشاركة، وعمليات التكامل، كلها في مكان واحد لتنمية تطبيقك بشكل أسرع.
EQUP
equp.com
مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.
Abowire
abowire.com
لا تستخدم برامج المحاسبة لإدارة اشتراكاتك. افعل ذلك بالطريقة الصحيحة مع Abowire! Abowire هي منصة Abo الألمانية لبيع الاشتراكات في أوروبا. قم بزيادة الإيرادات المتكررة وخفض تكاليف التشغيل التقنية بمقدار 4x. إدارة إعداد المشتركين والمدفوعات والفواتير والفواتير المتعددة والأسعار وغير ذلك الكثير. عزز مؤ...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (تأسست عام 2006) هي شركة تقدم حلول التجارة الإلكترونية المتميزة المصممة لشركات البرمجيات وSaas والسلع الرقمية. نحن نقدم أتمتة كاملة لإدارة المبيعات عبر الإنترنت وعملية التحسين من خلال أدوات داخلية عالية الكفاءة. توفر منصتنا المُحسّنة للمستخدم لشركائنا: ⦿ حل عالمي حقيقي يضم 110 عملة وأك...
Apphud
apphud.com
بنية تحتية للاشتراكات داخل التطبيق يمكنك الاعتماد عليها. يوفر Apphud طريقة أكثر ذكاءً لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتنميتها من خلال الاشتراكات داخل التطبيق. من خلال جعل عملية التطوير أكثر بساطة، وتوفير البيانات والأدوات في الوقت الفعلي لزيادة الإيرادات.
Leapfin
leapfin.com
منصة إيرادات واحدة. مكان واحد مخطط واحد. تعمل منصة البيانات المالية وRevenue Subledger من Leapfin على تمكين فرق الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة لديك من خلال توفير بيانات مالية دقيقة ويمكن الوصول إليها.
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
Stax Bill
staxbill.com
يقوم Stax Bill بأتمتة ما هو متكرر حتى تتمكن من التركيز على الصورة الكبيرة. من خلال تبسيط جميع جوانب فوترة الاشتراك وإدارته مع أتمتة الفواتير المتكررة والمدفوعات والتعرف على الإيرادات، تستطيع الشركات تبسيط إدارة دورة حياة العملاء وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. قم بتوسيع نطاق أعمالك بثقة مطلقة خلال كل ...
Glassfy
glassfy.io
يوفر لك Glassfy SDK بنية أساسية للاشتراك داخل التطبيق، وأحداث اشتراك المستخدم في الوقت الفعلي، وأدوات نمو الإيرادات المبتكرة على أنظمة iOS وAndroid والويب.
Subscript
subscript.com
حان الوقت لتوديع برامج الفوترة والتحليلات القديمة! تعرف على Subscript: الطريقة الحديثة والمرنة لشركات B2B SaaS لأتمتة الفواتير والتعرف على الإيرادات والتحليلات. يحب القادة الماليون برنامج Subscript لأنه يوفر على فرقهم ما يزيد عن 20 ساعة شهريًا، ويساعدهم على جمع المزيد من الإيرادات، كما يحقق عائدًا ر...
Rebillia Platform
rebillia.com
محرك أوامر متكررة وقابل للتخصيص ومرن وقابل للتطوير على مستوى المؤسسة ومحرك فواتير الاشتراك مناسب لأي عمل تجاري. توفر Rebillia الأدوات اللازمة لإنشاء نموذج اشتراك فريد وعملية تسجيل سلسة للعملاء بما في ذلك: - الخروج المضمن بالكامل - نماذج اشتراك قابلة للتخصيص بالكامل من خلال أداة إنشاء الفواتير لدينا ...
TrueRev
truerev.com
TrueRev هي منصة الفوترة والإيرادات القابلة للتكيف بالكامل لشركات SaaS الحديثة. تم إنشاء TrueRev بالتعاون مع شركات SaaS الرائدة في العالم والقادة الماليين، وهو يساعد الشركات على إدارة إيرادات الاشتراك وتتبعها وتعظيمها. تم دمج TrueRev بسلاسة في الأنظمة المالية مثل QuickBooks، ويعمل على تبسيط وأتمتة إد...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar عبارة عن منصة "تسعير نقدي" مقرها نيويورك يمكنها أتمتة الاشتراكات المعقدة والفواتير القائمة على الاستخدام، وإدارة المستحقات، وتوفير التحليلات، وإعداد سير عمل مرن للتعرف على الإيرادات، وأتمتة قياس بيانات الاستخدام. يساعد Zenskar فرق المبيعات الإبداعية على البقاء مبدعًا فيما يتعلق بالتسعير/العق...
Freemius
freemius.com
Freemius هو المعيار الجديد في بيع البرامج المتميزة والمجانية والمكونات الإضافية والموضوعات والقوالب وSaaS.
Ordergroove
ordergroove.com
تساعد منصة الاشتراك الخاصة بـ Ordergroove العلامات التجارية المبتكرة وتجار التجزئة على بناء علاقات مستمرة ومربحة للغاية مع عملائهم من خلال تحويل عمليات الشراء لمرة واحدة إلى معاملات متكررة. تعتمد العلامات التجارية سريعة النمو مثل Dollar Shave Club، وThe Honest Company، وOLLY على منصة الاشتراك المرنة...
Maxio
maxio.com
في Maxio، نساعد شركات B2B SaaS على إطلاق المرحلة التالية من النمو. تم تصميم منصة العمليات المالية الخاصة بنا لمواجهة التحديات المالية الفريدة التي تواجه B2B SaaS، بما في ذلك الفواتير وإدارة الاشتراكات والتعرف على الإيرادات والنفقات ومقاييس وتحليلات SaaS. نحن نؤمن أنه لكي تتمكن شركات SaaS من إطلاق ال...
Cleeng
cleeng.com
قم بإنشاء منصة تجارة الفيديو D2C الخاصة بك في غضون دقائق، واحتفظ بالمشتركين لديك لسنوات. إدارة سهلة وقوية لرحلة المشتركين لديك، عبر الأجهزة، وهي أداة فعالة للاحتفاظ بالمشتركين لديك
Recharge
rechargepayments.com
حل نمو للعلامات التجارية ذات الاشتراك الأول. تستخدم أكثر من 20.000 من العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في مجال التجارة الإلكترونية خدمة Recharge لتنمية قاعدة عملائها والاحتفاظ بها.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
تسريع زيادة الإيرادات باستخدام برنامج إدارة الاشتراكات. تعزيز النمو القوي في الشركات مع تحسين معدلات التنشيط والتحويل والاحتفاظ وتوسيع الحساب مع المزيد من مشاركة العملاء.
Ordway
ordwaylabs.com
منصة أتمتة الفوترة والإيرادات لتوسيع نطاق الأعمال التي تعمل على تبسيط كيفية قيام الشركات بتسعير المنتجات وإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات والتعرف على الإيرادات. تم تصميم النظام الأساسي المستند إلى السحابة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو يزيل الحلول اليدوية في وظائف الحسابات المدينة والتعرف على ا...
Vindicia
vindicia.com
تعتبر Vindicia، إحدى شركات Amdocs، شركة رائدة عالميًا في إدارة الاشتراكات والإيرادات المتكررة.