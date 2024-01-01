برنامج إدارة إيرادات الاشتراكات - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تستخدم الشركات برامج إدارة إيرادات الاشتراك لمراقبة مبيعات المنتجات والخدمات القائمة على الاشتراك، مثل SaaS. يساعد هذا البرنامج في تحديد خطط الاشتراك الأكثر ربحية والعوامل التي تؤثر على الاحتفاظ بالعملاء وتوقفهم عن العمل. تستخدم فرق المبيعات هذه الحلول بشكل استباقي للتخفيف من المشكلات التي قد تؤدي إلى إلغاء الاشتراك. يستفيد مديرو المبيعات من هذا البرنامج لتتبع أداء المبيعات وجذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المحاسبون والمراقبون بيانات إيرادات الاشتراك لتقييم الوضع المالي للشركة. يمكن تقديم برنامج إدارة إيرادات الاشتراك كمنتج مستقل أو كجزء من مجموعة إدارة الاشتراكات الأوسع. عند بيعه بشكل منفصل، يجب أن يتكامل مع برنامج إدارة الاشتراكات وتحليلات الاشتراكات.