Zenskar

Zenskar

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الموقع الإلكتروني: zenskar.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenskar على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zenskar عبارة عن منصة "تسعير نقدي" مقرها نيويورك يمكنها أتمتة الاشتراكات المعقدة والفواتير القائمة على الاستخدام، وإدارة المستحقات، وتوفير التحليلات، وإعداد سير عمل مرن للتعرف على الإيرادات، وأتمتة قياس بيانات الاستخدام. يساعد Zenskar فرق المبيعات الإبداعية على البقاء مبدعًا فيما يتعلق بالتسعير/العقود مع عدم جعل الأمر صعبًا على فرق التمويل! قم بزيارتنا على www.zenskar.com
الفئات:
Finance
برامج إدارة الاشتراكات
برنامج فواتير الاشتراك
برنامج إدارة إيرادات الاشتراكات

الموقع الإلكتروني: zenskar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zenskar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Stripe

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Square

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odoo.com

Pabbly

Pabbly

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Zoho Billing

zoho.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

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Braintree

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