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Zenskar عبارة عن منصة "تسعير نقدي" مقرها نيويورك يمكنها أتمتة الاشتراكات المعقدة والفواتير القائمة على الاستخدام، وإدارة المستحقات، وتوفير التحليلات، وإعداد سير عمل مرن للتعرف على الإيرادات، وأتمتة قياس بيانات الاستخدام. يساعد Zenskar فرق المبيعات الإبداعية على البقاء مبدعًا فيما يتعلق بالتسعير/العقود مع عدم جعل الأمر صعبًا على فرق التمويل! قم بزيارتنا على www.zenskar.com

الموقع الإلكتروني: zenskar.com

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