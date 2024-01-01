Crezco

Crezco

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الموقع الإلكتروني: crezco.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crezco على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Crezco هو حل الدفع المصرفي المفتوح المصمم للفواتير عبر الإنترنت. نحن نلغي رسوم البطاقة ونبطئ أوقات التسوية، مما يوفر لك المال والوقت الذي تقضيه في التسوية وتحسين التدفق النقدي الخاص بك. يمكنك أيضًا استخدام الدفع المجمع من Crezco للدفع بشكل آمن للموردين والموظفين في جميع أنحاء العالم من خلال مصادقة بنك واحد. نحن أول حل للمدفوعات من حساب إلى حساب للتعامل مع المدفوعات الدولية، بالإضافة إلى المدفوعات المحلية، وإرسال أو استلام المدفوعات بأكثر من 60 عملة مع بعض من أفضل الأسعار في السوق.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: crezco.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crezco. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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HitPay

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