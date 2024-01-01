Crezco هو حل الدفع المصرفي المفتوح المصمم للفواتير عبر الإنترنت. نحن نلغي رسوم البطاقة ونبطئ أوقات التسوية، مما يوفر لك المال والوقت الذي تقضيه في التسوية وتحسين التدفق النقدي الخاص بك. يمكنك أيضًا استخدام الدفع المجمع من Crezco للدفع بشكل آمن للموردين والموظفين في جميع أنحاء العالم من خلال مصادقة بنك واحد. نحن أول حل للمدفوعات من حساب إلى حساب للتعامل مع المدفوعات الدولية، بالإضافة إلى المدفوعات المحلية، وإرسال أو استلام المدفوعات بأكثر من 60 عملة مع بعض من أفضل الأسعار في السوق.

الموقع الإلكتروني: crezco.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crezco. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.