يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rvvup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Rvvup عبارة عن منصة دفع متعددة المسارات للمدفوعات 3.0 توفر مدفوعات مصرفية مفتوحة جديدة في الوقت الفعلي ومدفوعات بالعملة الرقمية، إلى جانب البطاقات وPayPal وApple Pay وBNPL - شركات التدقيق المستقبلية من خلال تكامل واحد بسيط وتسوية فورية وزيادة التحويل ورسوم أقل.

الموقع الإلكتروني: rvvup.com

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