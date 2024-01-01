Rvvup

Rvvup

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: rvvup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rvvup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Rvvup عبارة عن منصة دفع متعددة المسارات للمدفوعات 3.0 توفر مدفوعات مصرفية مفتوحة جديدة في الوقت الفعلي ومدفوعات بالعملة الرقمية، إلى جانب البطاقات وPayPal وApple Pay وBNPL - شركات التدقيق المستقبلية من خلال تكامل واحد بسيط وتسوية فورية وزيادة التحويل ورسوم أقل.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: rvvup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rvvup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

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Airwallex

airwallex.com

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Melio

meliopayments.com

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