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حل دفع عالمي مع مزود البطاقات الافتراضية والمادية. يتوفر حساب مصرفي بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وتعبئة رصيد الهاتف المحمول. قم بإنشاء حساب: https://payowire.com/register Easybanking للعاملين المستقلين ورجال الأعمال. جميع الحلول في منصة واحدة. توفر Payowire تأشيرة افتراضية وبطاقة MasterCard لإجراء الدفع على مستوى العالم. يمكنك الحصول على حساب مصرفي عالمي للمدفوعات المستقلة المستلمة من Amazon وeBay وغيرها من المنصات التابعة بسهولة وإجراء عمليات السحب في حساباتك المصرفية المحلية. سوف تحصل على حسابات بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني لتلقي الدفع من أي منصة. تتوفر بطاقات Visa وMastercard الافتراضية لإجراء الدفع دوليًا. أرسل الدفع إلى أي شركة دولية وعملاء على الفور وبرسوم منخفضة. اسحب دفعتك عبر التحويل البنكي المحلي بشكل أسرع وبرسوم منخفضة.

الموقع الإلكتروني: payowire.com

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