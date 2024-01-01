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تعد ConnectPay واحدة من أسرع مؤسسات الأموال الإلكترونية (EMI) نموًا في ليتوانيا - المركز الرائد للتكنولوجيا المالية في أوروبا القارية - حيث تقدم الخدمات المصرفية للشركات القائمة على الإنترنت. من خلال تقديم حل One Stop Shop لجميع تسهيلات الدفع تحت سقف واحد، توفر ConnectPay تجربة تأهيل مصرفية سلسة وبوتيكية. النشاط الرئيسي لـ ConnectPay والتركيز عليه هو خدمات الدفع المصرفية للعملاء من الشركات والمؤسسات: - المدفوعات: منطقة اليورو (فورية) وعبر الحدود - الحسابات: الأعمال والمنفصلة - واجهات برمجة التطبيقات: الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتجار - قبول المدفوعات: الخدمات المصرفية ومدفوعات البطاقات (هولندا) , FI & DE) - بطاقات الشركات - BaaS (الخدمات المصرفية كخدمة) ConnectPay مرخصة ومنظمة من قبل بنك ليتوانيا وتخضع للإطار التنظيمي للبنك المركزي الأوروبي.

الموقع الإلكتروني: connectpay.com

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