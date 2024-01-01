Connectpay

Connectpay

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الموقع الإلكتروني: connectpay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Connectpay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد ConnectPay واحدة من أسرع مؤسسات الأموال الإلكترونية (EMI) نموًا في ليتوانيا - المركز الرائد للتكنولوجيا المالية في أوروبا القارية - حيث تقدم الخدمات المصرفية للشركات القائمة على الإنترنت. من خلال تقديم حل One Stop Shop لجميع تسهيلات الدفع تحت سقف واحد، توفر ConnectPay تجربة تأهيل مصرفية سلسة وبوتيكية. النشاط الرئيسي لـ ConnectPay والتركيز عليه هو خدمات الدفع المصرفية للعملاء من الشركات والمؤسسات: - المدفوعات: منطقة اليورو (فورية) وعبر الحدود - الحسابات: الأعمال والمنفصلة - واجهات برمجة التطبيقات: الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتجار - قبول المدفوعات: الخدمات المصرفية ومدفوعات البطاقات (هولندا) , FI & DE) - بطاقات الشركات - BaaS (الخدمات المصرفية كخدمة) ConnectPay مرخصة ومنظمة من قبل بنك ليتوانيا وتخضع للإطار التنظيمي للبنك المركزي الأوروبي.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: connectpay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Connectpay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

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Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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MX

MX

mx.com

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