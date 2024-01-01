Nomod

Nomod

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nomod.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nomod على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق المدفوعات لبيع أي شيء، في أي مكان. اسمح لعملائك بالدفع عبر الإنترنت أو شخصيًا باستخدام روابط الدفع ورموز QR وApple Pay وGoogle Pay ومعالجة البطاقات من جميع شبكات البطاقات الرئيسية

الموقع الإلكتروني: nomod.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nomod. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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