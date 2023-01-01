Cash App
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الموقع الإلكتروني: cash.app
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cash App على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
التطبيق المالي رقم 1 في متجر التطبيقات. إرسال الأموال مجانا. استثمر في الأسهم أو البيتكوين بمبلغ لا يقل عن دولار واحد. احصل على أموالك مبكرًا من خلال ودائع مباشرة أسرع. بطاقة خصم مجانية مع خصومات فورية.
الموقع الإلكتروني: cash.app
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