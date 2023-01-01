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Afosto

Afosto

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الموقع الإلكتروني: afosto.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Afosto على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بك من مكان واحد. قم بتوصيل قنوات المبيعات الخاصة بك عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت في نظام واحد لإدارة التجارة الإلكترونية.

الموقع الإلكتروني: afosto.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Afosto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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