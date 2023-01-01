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Mosaic

Mosaic

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الموقع الإلكتروني: mosaic.inc

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mosaic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنظمة Mosaic الرقمية هي إدارة علاقات العملاء (CRM) لتحليل قنوات تسويق الأداء وإدارتها وتوسيع نطاقها. تم إطلاق الشركة الممولة ذاتيًا من قبل مبتكر تكنولوجيا الإعلان كايل ميتنيك، الذي قاد وكالة الإعلانات التابعة Advertise Purple لتصبح الشركة الرائدة في إدارة البرامج التابعة، مع أكثر من 4000 علامة تجارية في 23 قطاعًا تجاريًا تولد 4 مليارات دولار من إيرادات الشركات التابعة.

الموقع الإلكتروني: mosaic.inc

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mosaic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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