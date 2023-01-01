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أنظمة Mosaic الرقمية هي إدارة علاقات العملاء (CRM) لتحليل قنوات تسويق الأداء وإدارتها وتوسيع نطاقها. تم إطلاق الشركة الممولة ذاتيًا من قبل مبتكر تكنولوجيا الإعلان كايل ميتنيك، الذي قاد وكالة الإعلانات التابعة Advertise Purple لتصبح الشركة الرائدة في إدارة البرامج التابعة، مع أكثر من 4000 علامة تجارية في 23 قطاعًا تجاريًا تولد 4 مليارات دولار من إيرادات الشركات التابعة.

الموقع الإلكتروني: mosaic.inc

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