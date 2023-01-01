قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكية وشركات B2B في جميع أنحاء العالم على تنفيذ وتوسيع نطاق وتحسين برامج تسويق الإحالة وبرامج الشركاء والشركات التابعة وحملات المؤثرين بسرعة باستخدام برنامج Ambassador الرائد.

الموقع الإلكتروني: getambassador.com

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