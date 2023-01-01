WebCatalog

Ambassador

Ambassador

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getambassador.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ambassador على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكية وشركات B2B في جميع أنحاء العالم على تنفيذ وتوسيع نطاق وتحسين برامج تسويق الإحالة وبرامج الشركاء والشركات التابعة وحملات المؤثرين بسرعة باستخدام برنامج Ambassador الرائد.

الموقع الإلكتروني: getambassador.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ambassador. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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