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Fintel Connect

Fintel Connect

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الموقع الإلكتروني: fintelconnect.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fintel Connect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fintel Connect هي منصة التسويق التابعة الرائدة والشبكة والوكالة الرائدة والمتكاملة المصممة خصيصًا للتكنولوجيا المالية والبنوك. مع Fintel، تمتلك العلامات التجارية المالية كل ما تحتاجه لتوسيع نطاق اكتساب عملائها من خلال التسويق بالعمولة والمؤثرين، بما في ذلك منصة شريكة متخصصة (+ محرك امتثال)، وشبكة منسقة تضم الآلاف من الشركات التابعة والمؤثرين الذين يركزون على التمويل، وفريق من الخبراء لإدارة و مقياس القناة. نقوم حاليًا بتشغيل البرامج الشريكة لأكثر من 90 شركة للتكنولوجيا المالية والبنوك والاتحادات الائتمانية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك Ramp وBMO وLive Oak Bank على سبيل المثال لا الحصر. لاكتشاف كيف يمكن لـ Fintel Connect تحقيق نمو قابل للتطوير لعلامتك التجارية، تفضل بزيارة www.fintelconnect.com.

الموقع الإلكتروني: fintelconnect.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fintel Connect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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