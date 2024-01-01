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Twinkl

Twinkl

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الموقع الإلكتروني: twinkl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Twinkl على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Trusted by teaching communities worldwide, Twinkl provides instant access to over 600,000 teacher-created resources including worksheets, display materials, entire schemes of work, lesson planning and assessment materials right through to online educational games, augmented reality and so much more!

الموقع الإلكتروني: twinkl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Twinkl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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