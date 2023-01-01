WebCatalog
Education.com

Education.com

education.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Education.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف عالمًا لا حدود له من التعلم. قم بمراجعة المفاهيم المهمة واستكشف موضوعات جديدة - فالخيارات لا حصر لها مع Education.com! انضم مجانًا اليوم وتصفح أكثر من 30000 ورقة عمل وألعاب وخطط دروس والمزيد.

الموقع الإلكتروني: education.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Education.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zearn

Zearn

zearn.org

Favoree

Favoree

favoree.io

Gaydar

Gaydar

gaydar.net

QuizWizardGPT

QuizWizardGPT

quizwizardgpt.com

PBS LearningMedia

PBS LearningMedia

pbslearningmedia.org

Linux Academy

Linux Academy

linuxacademy.com

Handshake

Handshake

app.joinhandshake.com

Education CoPilot

Education CoPilot

app.educationcopilot.com

Chosic

Chosic

chosic.com

12min

12min

web.12min.com

YouGov

YouGov

yougov.com

Mapmelon

Mapmelon

mapmelon.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية