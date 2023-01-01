WebCatalog
Study.com

Study.com

study.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Study.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على دورات عبر الإنترنت على موقع Study.com ممتعة وجذابة. اجتياز الاختبارات للحصول على رصيد جامعي حقيقي. المدارس البحثية والدرجات العلمية لمواصلة تعليمك.

الموقع الإلكتروني: study.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Study.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

Blueprint

Blueprint

blueprintprep.com

Winford International

Winford International

winfordinternational.online

K12

K12

login-learn.k12.com

Guild Education

Guild Education

guildeducation.com

Stanford Online

Stanford Online

online.stanford.edu

College Basketball Reference

College Basketball Reference

sports-reference.com

Adda247

Adda247

adda247.com

FutureLearn

FutureLearn

futurelearn.com

Collegedunia

Collegedunia

collegedunia.com

Coursera

Coursera

coursera.org

Rate My Professors

Rate My Professors

ratemyprofessors.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية