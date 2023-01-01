Urban Ladder هو متجر تجزئة للأثاث والديكور متعدد القنوات يقع مقره في بنغالور، الهند. لدى Urban Ladder حاليًا 3 متاجر في بنغالور ويتم توزيعها في أكثر من 75 مدينة في الهند من خلال موقعها الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: urbanladder.com

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