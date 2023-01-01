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Maintenance Manager

Maintenance Manager

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الموقع الإلكتروني: mmgr.com.au

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Maintenance Manager على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج سير عمل الصيانة القائم على السحابة لإدارة الممتلكات

الموقع الإلكتروني: mmgr.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Maintenance Manager. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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