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LeadSimple

LeadSimple

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الموقع الإلكتروني: leadsimple.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LeadSimple على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة المزيد من الأبواب بضغط أقل ارتقِ بشركتك إلى المستوى التالي باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وصندوق الوارد المشترك وبرامج إدارة سير العمل لمديري العقارات ومحترفي العقارات.

الموقع الإلكتروني: leadsimple.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LeadSimple. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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