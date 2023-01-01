Plentific هي الشركة الرائدة في مجال برمجيات إدارة الممتلكات ولديها سوق مخصص للتجار (السباكين والكهربائيين وغيرهم). اكتشف لماذا يعتبر Plentific الخيار الأول لأصحاب العقارات ومديري العقارات والمتخصصين التجاريين لإدارة عقاراتهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا.

الموقع الإلكتروني: plentific.com

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