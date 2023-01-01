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Plentific

Plentific

plentific.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plentific على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Plentific هي الشركة الرائدة في مجال برمجيات إدارة الممتلكات ولديها سوق مخصص للتجار (السباكين والكهربائيين وغيرهم). اكتشف لماذا يعتبر Plentific الخيار الأول لأصحاب العقارات ومديري العقارات والمتخصصين التجاريين لإدارة عقاراتهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا.

الموقع الإلكتروني: plentific.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plentific. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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