تُمكّن Amazon Relay شركات النقل من الاستفادة من شبكتنا وتقنياتنا وثقافة السلامة أولاً لبناء وتنمية أعمال النقل الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: relay.amazon.com

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