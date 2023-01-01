WebCatalog
Beamery

Beamery

beamery.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beamery على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعد إدارة دورة حياة المواهب Beamery Talent بمثابة الحل الشامل الذي يتيح للشركات إدارة علاقة المواهب الكاملة.

الموقع الإلكتروني: beamery.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beamery. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DealRoom

DealRoom

dealroom.net

Talos

Talos

talos360.com

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

Traxit

Traxit

traxit.io

Shireburn

Shireburn

shireburn.com

Clarizen One

Clarizen One


Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Clarizen Go

Clarizen Go


Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

JobTread

JobTread

jobtread.com

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Desktop.com

Desktop.com

desktop.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية