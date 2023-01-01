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VideoDubber.ai

VideoDubber.ai

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الموقع الإلكتروني: videodubber.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VideoDubber.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خدمات ترجمة الفيديو والدبلجة والاستنساخ الصوتي وخدمات تحويل النص إلى كلام المجانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التوسع معنا إلى أكثر من 150 لغة لزيادة حجم جمهورك إلى 10 أضعاف دون عناء!

الموقع الإلكتروني: videodubber.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VideoDubber.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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VoiceTranslate

VoiceTranslate

voicetranslate.app

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