يعد منتج Kenyt.AI عبارة عن منصة تفاعلية لمشاركة العملاء، مما يساعد الشركات على التفاعل بعمق مع عملائها من خلال تجربة عالية الجودة شبيهة بالإنسان. تدعم Kenyt Chatbots وVoicebots لغات متعددة وتنتج مشاركة فائقة للعملاء بفضل محرك الذكاء الاصطناعي المتقدم بدقة تبلغ 95%، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​الصناعة. يتكون النظام من مسارات عمل متعددة قابلة لإعادة الاستخدام، مثل اختيار عنصر على بوابة التجارة الإلكترونية، ومعالجة المدفوعات، وحجز الموعد، وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت إنشاء قناة خلفية دائمة للتسويق من خلال تطبيقات المراسلة. مع انتقال الحوسبة من اللمس/الكتابة إلى الدردشة والصوت خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن شركة Kenyt.AI بفضل ذكاءها العميق في المحادثة وسير العمل في وضع أفضل لتوفير تجربة محادثة عالية الجودة للشركات على مستوى العالم، مع الاستفادة من فرصة السوق التي تزيد عن 5 مليار دولار أمريكي. / سنوي. يأتي الفريق المؤسس من IIT Roorkee وIIT مومباي لكل منهما 15 عامًا من الخبرة في الصناعة ذات الصلة.

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الموقع الإلكتروني: kenyt.ai

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