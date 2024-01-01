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Kenyt

Kenyt

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الموقع الإلكتروني: kenyt.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kenyt على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد منتج Kenyt.AI عبارة عن منصة تفاعلية لمشاركة العملاء، مما يساعد الشركات على التفاعل بعمق مع عملائها من خلال تجربة عالية الجودة شبيهة بالإنسان. تدعم Kenyt Chatbots وVoicebots لغات متعددة وتنتج مشاركة فائقة للعملاء بفضل محرك الذكاء الاصطناعي المتقدم بدقة تبلغ 95%، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​الصناعة. يتكون النظام من مسارات عمل متعددة قابلة لإعادة الاستخدام، مثل اختيار عنصر على بوابة التجارة الإلكترونية، ومعالجة المدفوعات، وحجز الموعد، وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت إنشاء قناة خلفية دائمة للتسويق من خلال تطبيقات المراسلة. مع انتقال الحوسبة من اللمس/الكتابة إلى الدردشة والصوت خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن شركة Kenyt.AI بفضل ذكاءها العميق في المحادثة وسير العمل في وضع أفضل لتوفير تجربة محادثة عالية الجودة للشركات على مستوى العالم، مع الاستفادة من فرصة السوق التي تزيد عن 5 مليار دولار أمريكي. / سنوي. يأتي الفريق المؤسس من IIT Roorkee وIIT مومباي لكل منهما 15 عامًا من الخبرة في الصناعة ذات الصلة.

الفئات:

Business
برنامج المساعدين الظاهري الذكي

الموقع الإلكتروني: kenyt.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kenyt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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