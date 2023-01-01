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Verint

Verint

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الموقع الإلكتروني: verint.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Verint على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.

الموقع الإلكتروني: verint.com

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Salesforce

Salesforce

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callrail.com

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Gong.io

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Fireflies.ai

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CallTrackingMetrics

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Plumb5

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