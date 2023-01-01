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SocialGest

SocialGest

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: socialgest.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SocialGest على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SocialGest عبارة عن مجموعة من الأدوات لتحسين تنفيذ استراتيجيات الوسائط الاجتماعية. جدولة المحتوى لنشره على Instagram وTwitter وFacebook وLinkedin. قم بتحليل المقاييس والمراقبة والتعاون مع الآخرين والتفاعل مع مجتمعك.

الموقع الإلكتروني: socialgest.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SocialGest. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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