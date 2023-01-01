يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SocialGest على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

SocialGest عبارة عن مجموعة من الأدوات لتحسين تنفيذ استراتيجيات الوسائط الاجتماعية. جدولة المحتوى لنشره على Instagram وTwitter وFacebook وLinkedin. قم بتحليل المقاييس والمراقبة والتعاون مع الآخرين والتفاعل مع مجتمعك.

الموقع الإلكتروني: socialgest.net

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