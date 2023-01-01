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الموقع الإلكتروني: orimon.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من orimon.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أفضل منشئ روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكنك تنفيذه بنفسك. قم ببناء ونشر برنامج الدردشة الآلي الخاص بك والمدعوم بالذكاء الاصطناعي في أقل من دقيقتين.

الموقع الإلكتروني: orimon.ai

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