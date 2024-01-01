قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أداة تسويقية آلية لإرسال الرسائل المجمعة على فيسبوك. يسمح بإرسال رسائل إلى أعضاء مختلفين في مجموعة Facebook، والأشخاص الذين تفاعلوا مع منشورات صفحات الأعمال، والأشخاص من البحث عن الأشخاص. مفيد جدًا، إذا كنت تدير مجموعة Facebook الخاصة بك أو ترغب في الوصول إلى عملاء جدد.

الموقع الإلكتروني: cucomm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ cucomm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.