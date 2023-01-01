بدائل - Instagram Direct Messenger

GroupMe

groupme.com

GroupMe هو تطبيق مراسلة جماعية للهواتف المحمولة مملوك لشركة Microsoft. تم إطلاقه في مايو 2010 من قبل شركة GroupMe الخاصة. في أغسطس 2011، سلمت GroupMe أكثر من 100 مليون رسالة كل شهر، وبحلول يونيو 2012، قفز هذا العدد إلى 550 مليونًا. في عام 2013، كان لدى GroupMe أكثر من 12 مليون مستخدم مسجل.