WebCatalog
nugs.net

nugs.net

nugs.net

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من nugs.net على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

nugs.net هي خدمة البث الوحيدة المخصصة للموسيقى الحية، مع الصوت الرسمي بموجه الصوت، ومقاطع فيديو الحفلة الموسيقية الكاملة، والبث المباشر الحصري للحفلات الموسيقية لفنانين بارزين وصاعدين. قم ببث عروض اليوم واكتشف الحفلات الموسيقية الأرشيفية من العقود الماضية.

الموقع الإلكتروني: nugs.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ nugs.net. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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