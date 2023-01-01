Vizard
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الموقع الإلكتروني: vizard.ai
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vizard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
An AI-powered video generator and editor that turns one long video into 10+ clips instantly. Try it forever free.
الموقع الإلكتروني: vizard.ai
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