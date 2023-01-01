Musixmatch هي شركة بيانات موسيقية إيطالية ومنصة للمستخدمين للبحث عن كلمات الأغاني ومشاركتها مع الترجمات. إنها أكبر منصة من هذا النوع في العالم حيث تضم 80 مليون مستخدم و8 ملايين أغنية وأكثر من 130 موظفًا.

الموقع الإلكتروني: musixmatch.com

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