ZIPDJ هي مجموعة موسيقى DJ الأكثر تميزًا في العالم والتي تعتمد على الاشتراك وخدمة الموسيقى الترويجية المرخصة. تقوم ZIPDJ بتوزيع إصدارات ترويجية مسبقة على صانعي الأذواق، ودي جي، ودي جي الراديو، وغيرهم من المتخصصين في صناعة الموسيقى؛ ZIPDJ يكسر الموسيقى الجديدة!

الموقع الإلكتروني: zipdj.com

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