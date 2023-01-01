WebCatalog
ZIPDJ

ZIPDJ

zipdj.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZIPDJ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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ZIPDJ هي مجموعة موسيقى DJ الأكثر تميزًا في العالم والتي تعتمد على الاشتراك وخدمة الموسيقى الترويجية المرخصة. تقوم ZIPDJ بتوزيع إصدارات ترويجية مسبقة على صانعي الأذواق، ودي جي، ودي جي الراديو، وغيرهم من المتخصصين في صناعة الموسيقى؛ ZIPDJ يكسر الموسيقى الجديدة!

الموقع الإلكتروني: zipdj.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZIPDJ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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