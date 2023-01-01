WebCatalog
Rekt Network

Rekt Network

rekt.network

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rekt Network على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

24/7 راديو الموسيقى Cyberpunk. يتميز بصوت 320 كيلوبت في الثانية، ودي جي مباشر، ومحادثات IRC، ورمز مخصص. تمت برمجته لاختراق عقلك باستخدام Dubstep وSynthwave وDnB وEDM وLo-Fi وJazz

الموقع الإلكتروني: rekt.network

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rekt Network. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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