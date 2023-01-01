rekt.network

24/7 راديو الموسيقى Cyberpunk. يتميز بصوت 320 كيلوبت في الثانية، ودي جي مباشر، ومحادثات IRC، ورمز مخصص. تمت برمجته لاختراق عقلك باستخدام Dubstep وSynthwave وDnB وEDM وLo-Fi وJazz

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