WebCatalog
Jumia South Africa

Jumia South Africa

jumia.co.za

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jumia South Africa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبا بكم في جوميا جنوب أفريقيا. لقد جعلنا التسوق عبر الإنترنت أسهل وأكثر راحة وموثوقية. قم بزيارة متجرنا الآن للاستفادة من عروضنا وعروضنا ومبيعاتنا اليومية. لدينا منتجات لكل ميزانية.

الموقع الإلكتروني: jumia.co.za

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jumia South Africa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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