بدائل - Amazon Prime Video

iQIYI

iq.com

iQiyi (爱奇艺، 愛奇藝) هو الموقع الإلكتروني الرائد عالميًا لبث الأفلام والفيديو، ويقدم خدمات OTT بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام والعروض والرسوم المتحركة والمحتويات الأخرى عالية الجودة. يتيح لك المحتوى والخدمات الممتازة لدينا مشاهدة محتوى قلبك، في أي وقت وفي أي مكان.