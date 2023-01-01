WebCatalog
Puffer

Puffer

puffer.stanford.edu

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Puffer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم ببث البث التلفزيوني المباشر في متصفحك. ليس هناك تهمة. يمكنك مشاهدة محطات التلفزيون الأمريكية التابعة لشبكات NBC، وCBS، وABC، وPBS، وFox، وCW. يعمل Puffer بشكل جيد في متصفحات Chrome وFirefox وEdge وOpera، على جهاز كمبيوتر أو هاتف أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android. لا يعمل Puffer على أجهزة iPhone أو iPad أو في متصفح Safari. Puffer هو مشروع بحثي في ​​قسم علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد.

الموقع الإلكتروني: puffer.stanford.edu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Puffer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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