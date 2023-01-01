قم ببث البث التلفزيوني المباشر في متصفحك. ليس هناك تهمة. يمكنك مشاهدة محطات التلفزيون الأمريكية التابعة لشبكات NBC، وCBS، وABC، وPBS، وFox، وCW. يعمل Puffer بشكل جيد في متصفحات Chrome وFirefox وEdge وOpera، على جهاز كمبيوتر أو هاتف أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android. لا يعمل Puffer على أجهزة iPhone أو iPad أو في متصفح Safari. Puffer هو مشروع بحثي في ​​قسم علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد.

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